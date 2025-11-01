Eyüpspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Eyüpspor - Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Eyüpspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



EYÜPSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Eyüpspor - Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 3 Kasım Pazartesi günü saat 20'00’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.



