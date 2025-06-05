Eyüpspor, Arda Turan sonrası yeni teknik direktörünü açıkladı

Bu sezon tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele eden ve sergilediği performansla Avrupa potasını zorlayan ikas Eyüpspor'da son maçla birlikte teknik direktör Arda Turan ile yollar ayrılmıştı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"ikas Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Selçuk Şahin’in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’na ve A Millî Takım Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella’ya teşekkür ederiz.



Selçuk Şahin, millî takım kampının ardından düzenlenecek basına açık imza töreniyle resmi olarak görevine başlayacaktır."