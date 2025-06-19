Eyüpspor ayrılığı açıkladı: Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a geri döndü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Tayfur Bingöl'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.



Tayfur Bingöl, Eyüpspor formasıyla 33 maçta 5 gol kaydetti.