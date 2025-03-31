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Eyüpspor-Başakşehir maçının VAR'ı Josef Spurny

Eyüpspor ile Başakşehir arasında bu akşam oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Josef Spurny oldu.

Eyüpspor-Başakşehir maçının VAR'ı Josef Spurny

Trendyol 'in 29. hafta kapanış mücadelesinde Eyüpspor ile Başakşehir, bu akşam saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Sarper Barış Saka olacak.

Zorlu mücadelenin VAR koltuğunda Avusturya Federasyonu'ndan Josef Spurny oturacak. AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.

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