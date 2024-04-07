Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya: Hayalim Avrupa kupasında final oynayabilmek

Özkaya, Eyüp Stadı'nda Süper Lig'e yükselmeyi garantiledikleri Altay maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Yaklaşık 5 yıl önce kulübü aldıktan sonra Süper Lig hedefi belirlediğini dile getiren Özkaya, "Anlatması zor bir olay, uzun bir hikaye. Beş yıl önceki bir hayaldi. O günkü arkadaşlarıma, 'Biz şampiyon olacağız. Süper Lig'e yükseleceğiz.' dediğimde belki de bana inanmamışlardı ama bugün bunu başardık. Bugün Süper Lig'deyiz." diye konuştu.



Şimdi önlerindeki 5 yıllık plana geçtiklerini aktaran Özkaya, "Artık bundan sonraki 5 yılımız başlıyor. Eğer varlığım, hayatım devam ederse 5 yıl sonra en büyük dileğim bir Avrupa kupasında final oynayabilmek. Bunu başarırım veya başaramam ama hayalim bu. Biz bir semt takımıyız. Küçümsenmemeliyiz. Ben bu semtte doğdum, büyüdüm, bu arma altında basketbol oynadım. Hayalimi buradaki çocuklara anlattım. O çocuklar hayalimizin peşinden koşmaya devam etsin. Hep birlikte hayallerimizi gerçekleştirelim." ifadelerini kullandı.



Murat Özkaya, açıklamasının ardından etrafını saran Eyüpsporlu çocuklardan Avrupa'da başarılı bir takım olacaklarına dair söz aldı.

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