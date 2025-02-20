Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılım için iki puan önündeki rakibini yenerek çıkışına devam etmek istiyor. Norveçli Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. İşte, Eyüpspor-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...



EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçı, 21 Şubat 2025 Cuma yarın saat 20.00'de başlayacak.



Müsabakayı, Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Samet Çiçek üstlenecek.



Eyüpspor-Beşiktaş maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIM ARASINDA LİG'DE İKİNCİ RANDEVU



Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek.



Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti.



İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelirken Beşiktaş, eflatun-sarılılar karşısında 4-0'lık galibiyet elde etmişti.



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ



Beşiktaş, ikas Eyüpspor karşısında dört oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak.



"Kara kartal"da savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov ile Emrecan Terzi'nin tedavileri sürüyor.



Bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal ile takımdan ayrı kısmi olarak antrenmanlara katılan Gabriel Paulista'nın da kadroda yer alması beklenmiyor.



CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR



Siyah-beyazlı futbol takımında üç futbolcu, ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile golcü futbolcu Ciro Immobile, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.



Söz konusu üç futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde 26. haftada Bellona Kayserispor ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.