Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig'de 19. hafta

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak. Ligde çıktığı müsabakalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 10 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Eyüpspor, 14 puanla 17. sırada yer alıyor. 5. sırada yer alan Beşiktaş ise rakibi karşısında 3 puanı almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu.

EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

26 Ocak Pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu, Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak.

Sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, mücadelede forma giyemeyecek.

Öte yandan İngiliz ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerinde bulunan Tammy Abraham'ın da maçta görev yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

LİG'DE 4. RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile ligde oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla sahadan 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın 7 golüne eflatun-sarılı takım 3 golle karşılık verdi.

Rakibine karşı oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamayan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan müsabakayı ise 4-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ YENİLMEZLİK SERİSİNİ KORUMAK İSTİYOR

Siyah-beyazlı takım, Eyüpspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 7, kupada da 2 maça çıkan Beşiktaş, söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmedi.

Sırasıyla Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u yenen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'la ise berabere kaldı.