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Eyüpspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. 2. hafta maçında Eyüpspor sahasında Bodrum FK'yi konuk edecek. Sipay Bodrum FK, Süper Lig'deki ikinci sınavında galibiyet peşinde olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Eyüpspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak. İşte, Eyüpspor-Bodrum FK maçı hakkında bilgiler...

Eyüpspor-Bodrum FK maçı, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de yapılacak.

Halil Umut Meler'in yöneteceği maç, beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ HAFTA MAÇ PROGRAMI

16 Ağustos Cuma:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

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