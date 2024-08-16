Eyüpspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak. İşte, Eyüpspor-Bodrum FK maçı hakkında bilgiler...
Eyüpspor-Bodrum FK maçı, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de yapılacak.
Halil Umut Meler'in yöneteceği maç, beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ HAFTA MAÇ PROGRAMI
16 Ağustos Cuma:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen
19 Ağustos Pazartesi:
21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Futbol