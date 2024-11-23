Eyüpspor, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu
Süper Lig’de Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi.
Süper Lig’in 13’üncü haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Saat 13.30’da başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil üstlendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Eyüpspor oldu. Maçın başında rakip sahada daha etkili olan Eyüpspor, 27’nci dakikada Ahmed Kutucu’nun ceza sahası dışından attığı şık golle öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı 1-0’lık skorla sona erdi.
İkinci yarıya konuk Rizespor iyi başladı. Mavi-yeşilli ekip, 55’inci dakikada Akintola’nın asistinde Varesanovic ile skoru eşitledi: 1-1. Bu golün ardından iki takım da skoru değiştirecek pozisyonlar yakalarken, öne geçen taraf konuk ekip oldu. 75’inci dakikada sol kanattan gelişen atakta Akintola ortaladı, altıpasın hemen dışında Ali Sowe gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2. Rizespor’da Hadziahmetovic, 90+4’üncü dakikada Melih Kabasakal’a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.
VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Ali Şansalan, sarı kartı iptal ederek Hadziahmetovic’i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor mücadeleden 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip, bu sonuçla 16 puana yükselirken, Eyüpspor 22 puanda kaldı.
EYÜPSPOR'DA 3 OYUNCU GALATASARAY MAÇINDA YOK
Eyüpspor’un Çaykur Rizespor’u konuk ettiği karşılaşmada sarı kart gören Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın cezalı duruma düştü. 3 futbolcu, Süper Lig’in 14’üncü haftasında oynanacak Galatasaray mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.
EYÜPSPOR İÇ SAHADA İLK DEFA KAYBETTİ
Öte yandan Arda Turan ve öğrencileri, bu sezon iç sahada ilk mağlubiyet yaşadı. Rizespor maçı öncesinde iç sahada 5 maça çıkan Eyüpspor, bu maçların 4’ünü kazanıp, 1’inde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sezon deplasmanda Beşiktaş ve Konyaspor’a deplasmanda mağlup olan Eyüpspor, iç sahadaki ilk, toplamda ise 3’üncü mağlubiyetini aldı.
MAÇTAN NOTLAR
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Ruben Vezo (Tayfur Bingöl dk. 80), Umut Meraş (Luccas Claro dk. 57), Taşkın İlter (Samuel Saiz, dk. 71) Melih Kabasakal, Prince Ampem (Gianni Bruno dk. 71), Emre Akbaba (Caner Erkin dk. 80), Ahmed Kutucu, Mame Thiam
Yedekler: Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Sinan Gümüş, Hüseyin Maldar
Teknik Direktör: Arda Turan
Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Husniddin Alikulov, Mithat Pala, Amir Hadziahmetovic, İbrahim Olawoyin (Vaclav Jurecka dk. 90+7), Rachid Ghezzal (Ayberk Karapo dk. 90+7), Dal Varesanovic (Muhamed Buljubasic dk. 71), David Akintola (Emrecan Bulut dk. 88), Ali Sowe (Giannis Papanikolaou dk. 90+7)
Yedekler: Tarık Çetin, Benhur Keser, Eray Korkmaz, Martin Minchev, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Ahmed Kutucu (dk. 27) (Eyüpspor), Dal Varesanovic (dk. 55), Ali Sowe (dk. 75) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Amir Hadziahmetovic (dk. 90+4) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Taşkın İlter, Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu, Robin Yalçın, Samuel Saiz (Eyüpspor) David Akintola, Dal Varesanovic, Attila Mocsi, Ivo Grbic, Giannis Papanikolaou (Çaykur Rizespor)
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