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Eyüpspor, Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.

Eyüpspor, Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı

Eyüpspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Pendikspor'da forma giyen Fredrik Midtsjö, ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız imza töreninde yer aldı. Eflatun-sarılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’a Hoş Geldin Fredrik Midtsjö. Eyüpspor’umuz, Pendikspor'dan Fredrik Midtsjö ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Midtsjö'ye 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.

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