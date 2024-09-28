Eyüpspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül'de Gaziantep FK'yi konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. İşte, Eyüpspor-Gaziantep FK maçı hakkında bililer...



EYÜPSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Eyüpspor-Gaziantep FK maçı, 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU



Ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayan İstanbul ekibi, haftaya 7. sırada girdi.



Son lig maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan eflatun-sarılılar, uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.



Ligde oynadığı 5 maçtan bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Gaziantep FK'nin ise 4 puanı bulunuyor.



Süper Lig'deki son 4 müsabakasında galibiyete ulaşamayan Güneydoğu temsilcisi, rakibi karşısında 3 puan almaya çalışacak.



EKSİKLER



Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Kozlowski ile sakatlıkları süren Daubin, Eren Erdoğan, Mustafa Eskihellaç ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.