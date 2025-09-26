NTV.COM.TR

Eyüpspor - Göztepe Maçı Ne Zaman? Eyüpspor - Göztepe Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eyüpspor - Göztepe Maçı Ne Zaman

Eyüpspor - Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Eyüpspor - Göztepe maçı 27.09.2025 17:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Eyüpspor - Göztepe Maçı Nerede Oynanacak?

Eyüpspor - Göztepe maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Eyüpspor - Göztepe Maçının Hakemleri

Eyüpspor - Göztepe maçını orta hakem Kadir Sağlam yönetecek.

