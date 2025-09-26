Eyüpspor - Göztepe Maçı Ne Zaman? Eyüpspor - Göztepe Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Eyüpspor - Göztepe Maçı Ne Zaman
Eyüpspor - Göztepe maçı 27.09.2025 17:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Eyüpspor - Göztepe Maçı Nerede Oynanacak?
Eyüpspor - Göztepe maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Eyüpspor - Göztepe Maçının Hakemleri
Eyüpspor - Göztepe maçını orta hakem Kadir Sağlam yönetecek.
