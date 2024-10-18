Eyüpspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Göztepe, Süper Lig'de deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. İlk 8 haftada on ikişer puan toplayan Göztepe ile ikas Eyüpspor, ligde 6. ve 7. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş'un yanı sıra sarı kart cezalısı Anthony Dennis forma giyemeyecek. Peki, Eyüpspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in yeni ekipleri ikas Eyüpspor ile Göztepe, 9. hafta mücadelesinde İstanbul'da karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda başlayacak ikas Eyüpspor-Göztepe maçında hakem Turgut Doman düdük çalacak. İşte, Eyüpspor-Göztepe maçı hakkında bilgiler...
EYÜPSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Eyüpspor-Göztepe mücadelesi, 19 Ekim Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak.
Müsabaka, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TAKIMLARIN SON DURUMU
Süper Lig'in ilk 8 haftasında üçer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 12 puanla 7. sırada yer alıyor.
Ligdeki 7 karşılaşmasında üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet yaşayan Göztepe ise topladığı 12 puanla 6. sırada bulunuyor.
SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
19 Ekim Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
20 Ekim Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Gain Park)
19.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)
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