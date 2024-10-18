Eyüpspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in yeni ekipleri ikas Eyüpspor ile Göztepe, 9. hafta mücadelesinde İstanbul'da karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda başlayacak ikas Eyüpspor-Göztepe maçında hakem Turgut Doman düdük çalacak. İşte, Eyüpspor-Göztepe maçı hakkında bilgiler...



EYÜPSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?



Eyüpspor-Göztepe mücadelesi, 19 Ekim Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak.



Müsabaka, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN SON DURUMU



Süper Lig'in ilk 8 haftasında üçer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, 12 puanla 7. sırada yer alıyor.



Ligdeki 7 karşılaşmasında üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet yaşayan Göztepe ise topladığı 12 puanla 6. sırada bulunuyor.



SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



19 Ekim Cumartesi:



13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)



16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)



19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)



20 Ekim Pazar:



13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)



19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Gain Park)



19.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)



21 Ekim Pazartesi:



20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)