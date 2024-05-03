Eyüpspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig 33. hafta)

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Eyüpspor sahasında Göztepe ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala Süper Lig biletini almayı başaran iki takım, prestij için sahada olacak. Peki, Eyüpspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



EYÜPSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Süper Lig vizesi alan Eyüpspor ile Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da karşılaşacak.



Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Eyüpspor-Göztepe maçında Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak.

