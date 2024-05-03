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Eyüpspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig 33. hafta)

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 32 haftada kazandıkları puanlarla Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor ve Göztepe, bu hafta 1. Lig'te son kez karşılaşacak. Ligde oynanan ilk maçı Göztepe 5-1 kazanmıştı. Peki, Eyüpspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig 33. hafta)

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Eyüpspor sahasında ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala Süper Lig biletini almayı başaran iki takım, prestij için sahada olacak. Peki, Eyüpspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EYÜPSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig vizesi alan Eyüpspor ile Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da karşılaşacak.

Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Eyüpspor-Göztepe maçında Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak.

Eyüpspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig 33. hafta) - 1

SÜPER LİG'E YÜKSELMEYİ GARANTİLEDİLER

Ligde 33. haftaya 72 puanla lider durumda giren teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 29. hafta maçlarının ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı ise geçen haftanın ardından adını Süper Lig'e yazdırdı.

LİGDE İLK MAÇI GÖZTEPE KAZANMIŞTI

Ligin ilk devresinde Göztepe, konuk ettiği rakibini 5-1 mağlup etmişti.

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