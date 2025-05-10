Eyüpspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Eyüpspor - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yapılacak Eyüpspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Eyüpspor - Kasımpaşa maçı nerede oynanacak? Eyüpspor - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Eyüpspor - Kasımpaşa maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...
Eyüpspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman
Eyüpspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Eyüpspor - Kasımpaşa maçı 10.05.2025 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Eyüpspor - Kasımpaşa Maçı Nerede Oynanacak?
Eyüpspor - Kasımpaşa maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Eyüpspor - Kasımpaşa Maçının Hakemleri
Eyüpspor - Kasımpaşa maçını orta hakem Adnan Kayatepe yönetecek.
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