Eyüpspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig)

Eyüpspor - Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Kasımpaşa zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



EYÜPSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor - Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (20 Ekim) saat 20.00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

