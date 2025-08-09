Eyüpspor - Konyaspor maçı ne zaman? Süper Lig 1. hafta Eyüpspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trenyol Süper Lig 1. hafta maçları başladı. İlk haftada gerçekleşecek müsabakalar arasında Eyüpspor - Konyaspor maçı da yer alıyor. Konyaspor deplasmanda galibiyet peşine düşecek. Eyüpspor ise sezonun ilk 3 puanını hanesine katmak için sahada olacak. Peki, Eyüpspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenir?
Eyüpspor - Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele yi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşma Pendik Stadı'nda olacak. Takımlar sezonun ilk 3 puanı için performans sergileyecek. İşte, Eyüpspor - Konyaspor maçı canlı yayın detayları...
EYÜPSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 1. haftasında gerçekleşecek Eyüpspor - Konyaspor maçı, 10 Ağustos Paza günü saat 21:30'da düzenlenecek. Karşılaşma Pendik Stadı'nda olacak ve Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.
Eyüpspor - Konyaspor maçını hakem Batuhan Kolay yönetecek. Yardımcıları ise Murat Temel, Özcan Sultanoğlu, Melih Kurt olacak.
Eyüpspor 2. hafta 17 Ağustos günü saat 21:30'da Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.
Konyaspor ise 17 Ağustos saat 19:00'da Gaziantep ile kendi evinde oynayacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Eyüpspor
- Konyaspor