Eyüpspor - Konyaspor maçı ne zaman? Süper Lig 1. hafta Eyüpspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor - Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele yi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşma Pendik Stadı'nda olacak. Takımlar sezonun ilk 3 puanı için performans sergileyecek. İşte, Eyüpspor - Konyaspor maçı canlı yayın detayları...



EYÜPSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Süper Lig'in 1. haftasında gerçekleşecek Eyüpspor - Konyaspor maçı, 10 Ağustos Paza günü saat 21:30'da düzenlenecek. Karşılaşma Pendik Stadı'nda olacak ve Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.



Eyüpspor - Konyaspor maçını hakem Batuhan Kolay yönetecek. Yardımcıları ise Murat Temel, Özcan Sultanoğlu, Melih Kurt olacak.



Eyüpspor 2. hafta 17 Ağustos günü saat 21:30'da Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.



Konyaspor ise 17 Ağustos saat 19:00'da Gaziantep ile kendi evinde oynayacak.

