Eyüpspor, kötü gidişatı Alanyaspor karşısında durdurmak istiyor!

Süper Lig'in ilk 2 haftasında galibiyeti bulunmayan Eyüpspor, Alanyaspor'u konuk edecek.

Trendyol 'in 3. hafta son maçında ikas Eyüpspor, 25 Ağustos Pazartesi günü Corendon 'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

Eyüpspor, ligde geride kalan 2 haftada 2 yenilgi alırken, ilk maçı ertelenen Alanyaspor ise geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldı.

