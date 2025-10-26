Eyüpspor, maça devam edemeyen Claro'nun son durumunu açıkladı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geldiği maçta konuk ekipte Luccas Claro korkutan bir sakatlık yaşadı.

Maçın 32. dakikasında Claro, Paul Onuachu'yla girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve sağ ayak bileğinden sakatlandı.

Saha içindeki ilk müdahalenin ardından deneyimli oyuncu hastaneye kaldırıldı. Kontrollerin ardından Eyüpspor, 34 yaşındaki oyuncunun son durumunu paylaştı.

Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Futbolcumuz Luccas Claro’ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir.” ifadeleri yer aldı.



Açıklamada ayrıca, “Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza ve sahalara dönmesini diliyoruz.” denildi.



TRABZONSPOR'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Trabzonspor da Luccas Claro için "geçmiş olsun" mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından şu paylaşım yapıldı: "Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro’ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."