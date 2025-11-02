Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.



Ligde geride kalan 10 haftada ikişer galibiyet ve beraberlik ile 6 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılılar, 8 puanla 16. sırada yer alıyor. Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor, oynadığı son 5 maçta 4 puan toplayabildi.



Antalyaspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan toplayarak 14. sırada kendine yer buldu.



Eflatun-sarılı takımda geçen hafta oynanan Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Luccas Claro, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

