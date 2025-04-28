Eyüpspor tribünlerindeki tezahürat sonrası ortalık karıştı, maç sonu açıklama geldi: "Biraz tatsız oldu"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Galatasaray'a 5-1 yenilen ikas Eyüpspor'da asbaşkan Fatih Kulaksız, mağlubiyetten dolayı kötü bir akşam geçirdiklerini söyledi.



Fatih Kulaksız, maçın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kulaksız, böyle bir skor beklemediklerini belirterek "Daha dişe diş, başa baş mücadele edebileceğimizi düşünüyorduk. Puan alabileceğimizi düşünüyorduk. Şansız bir gol yedik. Arkasından 2-0 oldu. Sonrasında oyuna tutunmaya çalıştık ama koptu. Sezonun genelinde Arda hocamız ve takımımızla gurur duyduğumuzu ifade etmiştim. Bu akşam üzüntülüyüz. Bizim adımıza kötü bir akşam. Oyun olarak söyleyebileceğimiz bir şey yok. Daha iyi mücadele edebilirdik. Hafta içi arkadaşlarımızla bu maçın önemini konuştuk. Çünkü Avrupa kupalarına katılma hedefimiz vardı. Buradan alacağımız 1 ya da 3 puan bizi hedefimize biraz daha yaklaştıracaktı." ifadelerini kullandı.

"ÜZÜLDÜK AMA HALLEDERİZ"



Karşılaşma esnasında kendi tribünlerinde yapılan tezahürata değinen Kulaksız, "Tribünlerde istemediğimiz şeyler oldu. Biz burada Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı ağırladık. Orada Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a kötü tezahürat olduğunda müdahil olmuştuk. Bugün de Galatasaray'a karşı öyle bir durum olunca engel olmaya çalıştık. Biraz tatsız oldu. Olabilecek şeyler. Üzüldük ama biz onu hallederiz." şeklinde konuştu.



"160 BİN EURO ÖDEMEYİ YAPTIK"



Transfer yasağına dair de bilgi veren Kulaksız, "UEFA'dan bir yazı geldi. 160 bin avro olarak gerekli ödemeyi yaptık. UEFA'nın mayıs ayı bülteninde Eyüpspor'un cezasının kalktığını görebilirsiniz." diye konuştu.



Kaleci Berke Özer'in transfer durumuyla alakalı da Kulaksız, "Transfer dönemi devam ederken bu konulara en doğru cevapları vermeye çalıştık. Sezon sonu gelen teklifleri değerlendireceğiz. Şu anda bir transfer süreci yok. Eyüpspor'un şu an Avrupa hedefi var. Oynayacağımız müsabakalar var. Şu an odak noktamız bunlar." ifadelerini kullandı.