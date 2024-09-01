Eyüpspor ve Trabzonspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.

TRABZONSPOR’DA TEKNİK SORUMLU DERELİOĞLU

Trabzonspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı yerine Eyüpspor maçında teknik sorumlu olarak İhsan Derelioğlu görev aldı.

SAKATLIK ŞOKU

Trabzonspor'da 90. dakikada omzunun üstüne düşen Enis Destan sedyeyle sahadan ayrılırken yerini yeni transfer Cham'a bıraktı.

Ayrıca bordo-mavililerde mücadele öncesinde adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski bulunan Stefan Savic kadrodan çıkarılmıştı.

Bordo-mavililer milli aranın ardından sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

EYÜPSPOR'DAN İLK

Bu sezon çıktığı dört Süper Lig maçını da kaybetmeyen Eyüpspor (2G 2B), İstanbul Başakşehir'den (2014/15) bu yana lige yükseldiği sezon ilk dört haftayı yenilgisiz geçen ilk takım oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN İZLEDİ



İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor müsabakasını tribünden izleyenler arasında yer aldı. İstanbul'da toplanacak milli takım kampında yer alacak tecrübeli futbolcu, Süper Lig mücadelesini yerinde takip etti.

SOL BAMBA UNUTULMADI



Eyüpspor - Trabzonspor karşılaşması öncesinde dün hayatını kaybeden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.