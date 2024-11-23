Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcu cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 13. haftasında İkas Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı.



Eyüpspor'da 45. dakikada Melih Kabasakal, 61. dakikada Ahmed Kutucu ve 77. dakikada Robin Yalçın sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü,



Üç futbolcu gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında görev alamayacak.