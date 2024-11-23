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Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcu cezalı duruma düştü

Eyüpspor'da sarı kart gören Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın Galatasaray maçında cezalı duruma düştü

Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcu cezalı duruma düştü

'in 13. haftasında İkas Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Eyüpspor'da 45. dakikada Melih Kabasakal, 61. dakikada Ahmed Kutucu ve 77. dakikada Robin Yalçın sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü,

Üç futbolcu gelecek hafta oynanacak maçında görev alamayacak.

Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcu cezalı duruma düştü - 1
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