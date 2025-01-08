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Eyüpspor'da Jonjo Shelvey ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Eyüpspor'da Jonjo Shelvey ile yollar ayrıldı.

Eyüpspor'da Jonjo Shelvey ile yollar ayrıldı

Trendyol ekiplerinden ikas Eyüpspor, İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Jonjo Shelvey, bu sezon Eyüpspor formasıyla 6 kez Süper Lig maçına çıktı.

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