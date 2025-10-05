Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi bitti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Teknik Direktör Selçuk Şahin dönemi sona erdi.

Sezon başında takımın başına geçen Şahin, eflatun-sarılılarla ligde sekiz maça çıktı.

Eyüpspor bu süreçte bir galibiyet, iki beraberlik ve beş mağlubiyet aldı.

İstanbul ekibinin teknik direktörü Selçuk Şahin, Kocaelispor maçının ardından istifa talebini yönetime iletti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İstifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.