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Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi 18 gün sürdü: En büyük aday Samet Aybaba

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı. 18 gün takımın başında kalan Turan'ın yerine Samet Aybaba ile sözleşme imzalanması bekleniyor.

Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi 18 gün sürdü: En büyük aday Samet Aybaba

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Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Eyüpspor'da kötü sonuçların bileti Zafer Turan'a kesildi.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı mutabakatla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Sayın Turan'a katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İbrahim Üzülmez'in yerine 27 Mart'ta göreve gelen Zafer Turan, İstanbul ekibiyle çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti.

EN BÜYÜK ADAY AYBABA

Eyüpspor takımın başına Samet Aybaba'yı getirmeyi hedefliyor. İstanbul temsilcisinin tecrübeli teknik adamla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi 18 gün sürdü: En büyük aday Samet Aybaba - 1
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