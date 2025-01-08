Eyüpspor'da Ahmed Kutucu gollerine devam ediyor

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, konuk ettiği Trendyol 1. Lig takımı Boluspor'u 1-0 yenerek 3 puanı aldı.

Bu sonuçla Eyüpspor kupaya 3 puanla, konuk ekip ise grup aşamasına puansız başladı.

KUTUCU'DAN SEZONUN 9. GOLÜ



Eyüpspor'un golü Ahmed Kutucu'dan geldi. Kutucu bu golle bu sezonki gol sayısını 9'a çıkardı.



16. dakikada Emre Mor'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun yerden şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.



28. dakikada Boluspor'un sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Işık Kaan Arslan'ın kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.



51. dakikada Eyüpspor atağında Ampem'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden sert şutunda kaleci Kubilay Anteplioğlu, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



54. dakikada Boluspor'da Anıl Koç'un ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda topu kaleci Muhammed Birkan Tetik çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Estrela'nın kale önünden "uçarak" yaptığı vuruşta top, yine kaleci Tetik'te kaldı.



70. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahasında Vezo, topu sağ çaprazdaki Robin Yalçın'a indirdi. Robin'in arka direğe kafayla gönderdiği pası boş pozisyonda

tamamlayan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı yerden ağlarla buluşturdu: 1-0.



Eyüpspor, maçı 1-0 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Hakan Yemişken, Oğuzhan Yazır

ikas Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Vezo, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Robin Yalçın), Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Mor (Dk. 63 Thiam), Emre Akbaba (Dk. 77 Halil Akbunar), Tayfur Bingöl, Ampem (Dk. 78 Hüseyin Maldar), Ahmed Kutucu

Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, Vusal Iskandarli, Işık Kaan Arslan (Dk. 65 Onur Ulaş), Oulare, Hakan Bilgiç, Estrela, İshak Karaoğul (Dk. 81 Avramovski), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 65 Jefferson), Anıl Koç (Dk. 76 Mukairu), Camara (Dk. 65 Berk Yıldız), Eren Aydın

Gol: Dk. 70 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 75 Claro (ikas Eyüpspor) Dk. 75 Oulare (Boluspor)