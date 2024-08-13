Eyüpspor'dan Aboubakar atağı: Maaş teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Samsunspor deplasmanında kadroya alınmayan Vincent Aboubakar için yeni bir iddia ortaya atıldı.
AfricaFoot'un haberine göre, Eyüpspor'un siyah-beyazlılarla Kamerunlu golcü için anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
MAAŞ TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
Bordo-sarılı ekibin Aboubakar için senelik 4 milyon eurodan 2 yıllık bir anlaşma teklifinde bulunduğu kaydedildi.
Ayrıca haberde gelen tekliflerin çoğunu reddeden Aboubakar'ın bu teklifi dikkate aldığı ve anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı.
32 yaşındaki golcü oyuncu Beşiktaş'ta güncel olarak 3 milyon 110 bin euro maaş kazanıyor.
Siyah-beyazlı formayla 117 resmi maça çıkan Aboubakar, bu mücadelelerde 60 gol atıp, 14 asistlik performans sergiledi.
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