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Eyüpspor'dan bir günde 10 transfer

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Eyüpspor, bir günde 10 futbolcuya imza attırdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.06.2022 - 23:45

Eyüpspor'dan bir günde 10 transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 10 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

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Gün içinde Erdem Gökçe, Mehmet Murat Uçar, Nijeryalı Emeka Eze, Uğur Demirok ve Alparslan Öztürk'ün transferini açıklayan Eyüpspor Kulübü, akşam saatlerinde ise Kayserispor'dan İbrahim Akdağ, Tuzlaspor'dan Ahmet Yazar, Boluspor'dan Fethi Özer, Adana Demirspor'dan Metehan Mimaroğlu ve Sinan Kurt'u renklerine bağladığını duyurdu.

Böylece eflatun-sarılı ekip bugün 10 oyuncuyla sözleşme imzalamış oldu.

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