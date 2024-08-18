Eyüpspor'dan kadın ve çocuk taraftar duyurusu

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, ligin 2. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı mücadele öncesinde kadın ve çocuk taraftarlar için bir duyuru yaptı.
Mor-sarılılar yaptığı açıklamada, kadın ve çocuk taraftarların mücadeleyi ücretsiz bir şekilde izleyebileceklerini duyurdu.
Eyüpspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Tribüne gelecek bütün misafirlerimizin Passolig kart sahibi olmaları gerekmektedir. Maç günü gişede yaşanacak muhtemel yoğunluğu önlemek adına taraftalarımızın maçtan birkaç saat önce bilet işlemlerini halletmelerini rica ederiz.
🟣🟡 Kadın ve çocuk misafirlerimizi bekliyoruz!— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) August 18, 2024
ℹ️ Tribüne gelecek bütün misafirlerimizin Passolig kart sahibi olmaları gerekmektedir. Maç günü gişede yaşanacak muhtemel yoğunluğu önlemek adına taraftalarımızın maçtan birkaç saat önce bilet işlemlerini halletmelerini rica… pic.twitter.com/c9bGQFcuiR
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