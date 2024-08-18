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Eyüpspor'dan kadın ve çocuk taraftar duyurusu

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı mücadeleyi kadın ve çocuk taraftarların ücretsiz şekilde izleyebileceklerini duyurdu.

Eyüpspor'dan kadın ve çocuk taraftar duyurusu

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, ligin 2. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı mücadele öncesinde kadın ve çocuk taraftarlar için bir duyuru yaptı.

Mor-sarılılar yaptığı açıklamada, kadın ve çocuk taraftarların mücadeleyi ücretsiz bir şekilde izleyebileceklerini duyurdu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Tribüne gelecek bütün misafirlerimizin Passolig kart sahibi olmaları gerekmektedir. Maç günü gişede yaşanacak muhtemel yoğunluğu önlemek adına taraftalarımızın maçtan birkaç saat önce bilet işlemlerini halletmelerini rica ederiz.

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