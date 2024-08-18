Eyüpspor'dan kadın ve çocuk taraftar duyurusu

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, ligin 2. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı mücadele öncesinde kadın ve çocuk taraftarlar için bir duyuru yaptı.



Mor-sarılılar yaptığı açıklamada, kadın ve çocuk taraftarların mücadeleyi ücretsiz bir şekilde izleyebileceklerini duyurdu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şöyle:



"Tribüne gelecek bütün misafirlerimizin Passolig kart sahibi olmaları gerekmektedir. Maç günü gişede yaşanacak muhtemel yoğunluğu önlemek adına taraftalarımızın maçtan birkaç saat önce bilet işlemlerini halletmelerini rica ederiz.

