Eyüpsporlu Erencan Yardımcı, Hoffenheim'a gitti: 4 milyon euro bonservis!

Eyüpsporlu Erencan Yardımcı, Hoffenheim'a gitti.



Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda Eyüpspor'umuza katılan futbolcumuz Erencan Yardımcı, 4 milyon euro karşılığında TSG 1899 Hoffenheim'a transfer olmuştur. İkas Eyüpspor olarak transferin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve Erencan Yardımcı'ya emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

KARİYERİ



Galatasaray altyapısından yetişen Erencan, yaklaşık 500 bin euro bonservis ücretiyle Şubat 2021'de, 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor'a transfer oldu.

Ciddi bir yatırım yapılan genç futbolcu, kiralık olarak Süper Lig'de Alanyaspor ve Pendikspor'da top koşturdu. İki takımla Süper Lig'de toplam 45 maça çıkan Erencan Yardımcı, 10 kez fileleri havalandırdı.



Hoffenheim, kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrforu Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Sturm Graz'a kiraladı.