Eyüpspor'un konuğu Beşiktaş, muhtemel 11
26.01.2026 11:18
Beşiktaş gol sevinci
Trendyol Süper Lig'de 19. haftayı Beşiktaş kapatacak. Siyah-beyazlılar, ikas Eyüpspor'la deplasmanda karşılaşacak. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş, yenilmezlik serisini 10 maça yükseltmek için sahaya çıkacak.
Siyah-beyazlılar, İkas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta sakatlığı süren Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai mücadelede forma giyemeyecek.
Aston Villa ile transfer görüşmelerinde bulunan Tammy Abraham'ın da karşılaşmada süre alması beklenmiyor.
Haftaya 17. sırada giren Eyüpspor'da sezonu kapatan Luccas Claro hariç eksik yok.
İki takımın ligin ilk devresinde Dolmabahçe'de oynadıkları maçı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş:
Ersin
Taylan - Djalo - Emirhan - Rıdvan
Kartal - Orkun
Cengiz - Cerny - Rashica
Toure