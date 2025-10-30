Ezeli rakibi, Arda Turan'ın takımını eledi
Arda Turan'ın Teknik Direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda 2-1 yenildiği ezeli rakibi Dinamo Kiev'e elendi.
Ukrayna Kupası son 16 turunda Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaştı.
Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri Andriy Yarmolenko ve Eduardo Guerrero attı. Shakhtar'ın tek golü Luca Meirelles'ten geldi.
- Etiketler :
- Dinamo Kiev
- Shakhtar Donetsk
- Arda Turan