Ezeli rakibi, Arda Turan'ın takımını eledi

Ukrayna Kupası son 16 turunda Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaştı.

Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri Andriy Yarmolenko ve Eduardo Guerrero attı. Shakhtar'ın tek golü Luca Meirelles'ten geldi.