Ezeli rakip futbolcularından trajik ölüm sonrası büyük vefa: Jota'nın ailesine servet!

Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon olan Chelsea, sporda başarıdan öte değerlerin de olduğunu hatırlattı.

Liverpool'lu Diogo Jota'nın trajik ölümü, İngiliz futbolunun devlerini birleştirdi.

RAKİBİNİN ACISINA ANLAMLI JEST



Chelsea, yeni sezonda şampiyonluk yarışı vereceği rakibinin acısına anlamlı bir jestle ortak oldu.



Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan Maviler, 100 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünün önemli bir kısmını trafik kazasında hayatını kaybeden Jota ve kardeşinin ailelerine bağışladı.