Ezeli rakip futbolcularından trajik ölüm sonrası büyük vefa: Jota'nın ailesine servet!
Chelsea'nin yıldızları kulübün verdiği 15 milyon dolarlık şampiyonluk primini, hayatını kaybeden Liverpoollu Diogo Jota ve kardeşinin ailelerine bağışladı.
Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon olan Chelsea, sporda başarıdan öte değerlerin de olduğunu hatırlattı.
Liverpool'lu Diogo Jota'nın trajik ölümü, İngiliz futbolunun devlerini birleştirdi.
RAKİBİNİN ACISINA ANLAMLI JEST
Chelsea, yeni sezonda şampiyonluk yarışı vereceği rakibinin acısına anlamlı bir jestle ortak oldu.
Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan Maviler, 100 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünün önemli bir kısmını trafik kazasında hayatını kaybeden Jota ve kardeşinin ailelerine bağışladı.
15 MİLYON EUROYU AİLESİNE VERDİLER
Kulüple anlaşan Chelseali futbolcular,, oyunculara verilen 15 milyon dolarlık primin hepsini Portekizli meslektaşlarının ailesine aktardı.
Futbolcular bu bağış için kişi başı yaklaşık 500 bin dolarlık ödülden feragat etti.
NE OLMUŞTU?
Jota ve kardeşi Andre Silva, 3 Temmuz'da İspanya'da geçirdikleri trafik kazasında yanan araçta hayata gözlerini yummuştu.
Futbol dünyasını yasa boğan trajedinin ardından Liverpool'daki 20 numaralı forması emekli edilen Jota, 3 çocuk sahibiydi.
