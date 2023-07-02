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Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Ezgjan Alioski, sarı lacivertli takımla yollarını ayırdığını açıkladı.

Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'ye veda etti
Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu

Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu

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'nin Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Ezgjan Alioski, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı lacivertli kulübe veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 31 yaşındaki Makedon sol bekin açıklamaları şöyle:

"Merhaba Fenerbahçe ailesi. Veda etmek her zaman zor ama hayat böyle. Sadece söylemek istiyorum ki, desteğiniz için çok teşekkürler. Fenerbahçe'de oynamak ve buranın bir parçası olmak benim için bir onurdu. Size en iyi dileklerimi sunuyorum. Bolca başarı ve iyi şanslar, teşekkürler."

26 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Alioski 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı

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