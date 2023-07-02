Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Ezgjan Alioski, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı lacivertli kulübe veda etti.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 31 yaşındaki Makedon sol bekin açıklamaları şöyle:



"Merhaba Fenerbahçe ailesi. Veda etmek her zaman zor ama hayat böyle. Sadece söylemek istiyorum ki, desteğiniz için çok teşekkürler. Fenerbahçe'de oynamak ve buranın bir parçası olmak benim için bir onurdu. Size en iyi dileklerimi sunuyorum. Bolca başarı ve iyi şanslar, teşekkürler."



26 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST



Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Alioski 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı