NTV.COM.TR’ye geri dön

F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. 5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Verstappen, 1.23.445'lik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

İLK ÜÇTEKİ PİLOTLAR

Verstappen'in 0.139 saniye gerisindeki Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinciliği, pisti 0.337 saniye daha yavaş turlayan McLaren Mercedes pilotu Oscar Piastri üçüncülüğü elde etti.

Hollandalı pilot Verstappen'in üstü üste üçüncü şampiyonluğunu elde ettiği sezonun son yarışı yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu: İbrahim Yılmaz'a plastik bardaktaki suyu fırlattım

İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu: İbrahim Yılmaz'a plastik bardaktaki suyu fırlattım

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;