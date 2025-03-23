F1 Japonya Grand Prix'si ne zaman? İşte sezonun 3. yarışı

Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimindeki yarışlardan biri olan Japonya Grand Prix'sine geri sayım başladı.



JAPONYA GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?



Sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'si, 6 Nisan'da düzenlenecek.



BAZI PİLOTLAR DİSKALİFİYE EDİLDİ



Ferrari sürücüleri Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Alpine pilotu Pierre Gasly, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi.



Organizasyondan yapılan açıklamada, yarış sonrası yapılan kontrollerde Hamilton'ın aracındaki tahtanın gereken seviyeden fazla aşınması, Leclerc ve Gasly'nin ise minimum araç ağırlığının karşılanmaması gerekçeleriyle diskalifiye edildiği belirtildi.



Çin Grand Prix'sinde Monakolu pilot Leclerc 5'inci, 7 kez dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Hamilton 6'ncı, Fransız sürücü Gasly ise 11'inci sırayı almıştı.

