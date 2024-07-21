F1 Macaristan Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Formula 1 Macaristan Grand Prix'sini McLaren pilotu Oscar Piastri kazanarak kariyerindeki ilk galibiyeti elde etti.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen yarış 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı.
McLaren'den Lando Norris ikinci, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise üçüncü oldu.
Macaristan Grand Prix'sinin ardından pilotların ilk 5 sırası şu şekilde:
PİLOTLAR
1- Oscar Piastri
2- Lando Norris
3- Lewis Hamilton
4 - Charles Leclerc
5- Max Verstappen
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