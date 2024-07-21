NTV.COM.TR’ye geri dön

F1 Macaristan Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Formula 1'de sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'sini McLaren pilotu Oscar Piastri kazandı.

F1 Macaristan Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Macaristan Grand Prix'sini McLaren pilotu Oscar Piastri kazanarak kariyerindeki ilk galibiyeti elde etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen yarış 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı.

McLaren'den Lando Norris ikinci, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise üçüncü oldu.

Macaristan Grand Prix'sinin ardından pilotların ilk 5 sırası şu şekilde:

PİLOTLAR

1- Oscar Piastri

2- Lando Norris

3- Lewis Hamilton

4 - Charles Leclerc

5- Max Verstappen

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...