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F1 pilotu Vettel, Covid-19 nedeniyle ikinci yarışı da kaçıracak

Covid-19 nedeniyle sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sini kaçıran Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, ikinci yarışı da kaçıracak.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 15:12 | Son Güncelleme : 25.03.2022 - 15:13

F1 pilotu Vettel, Covid-19 nedeniyle ikinci yarışı da kaçıracak

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Covid-19'a yakalanan F1 pilotu Vettel, ilk yarışı kaçıracak

Covid-19'a yakalanan F1 pilotu Vettel, ilk yarışı kaçıracak

takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, Covid-19 nedeniyle sezonun ikinci yarışında da yer alamayacak.

Takımdan yapılan açıklamada, geçen hafta Covid-19'a yakalanan 34 yaşındaki pilotun 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini kaçıracağı kaydedildi.

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel, Bahreyn Grand Prix'sinde de mücadele edememişti.

Vettel'in yerine ilk etapta olduğu gibi yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.

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