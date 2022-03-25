F1 pilotu Vettel, Covid-19 nedeniyle ikinci yarışı da kaçıracak

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Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, Covid-19 nedeniyle sezonun ikinci yarışında da yer alamayacak.



Takımdan yapılan açıklamada, geçen hafta Covid-19'a yakalanan 34 yaşındaki pilotun 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini kaçıracağı kaydedildi.



Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel, Bahreyn Grand Prix'sinde de mücadele edememişti.



Vettel'in yerine ilk etapta olduğu gibi yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.

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