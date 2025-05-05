F1'de Miami GP'sini Oscar Piastri kazandı

Miami'deki 5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Otodromu'nda düzenlenen yarış 57 tur üzerinden yapıldı. Yarışı 1 saat 28 dakika 51.587 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Piastri, sezonun 4. galibiyetini elde etti. Büyük Britanyalı Lando Norris, Piastri'nin 4.63 saniye gerisinde ikinci, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise liderin 37.644 saniye arkasında üçüncü oldu.



Sezonun yedinci yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si, 18 Mayıs'ta İtalya'da koşulacak.



Miami Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Oscar Piastri (Avustralya): 131

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 115

3. Max Verstappen (Hollanda): 99

4. George Russell (Büyük Britanya): 93

5. Charles Leclerc (Monako): 53



Takımlar



1. McLaren: 246

2. Mercedes: 141

3. Red Bull: 105

4. Ferrari: 94

5. Williams: 37