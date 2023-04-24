FA Cup | 152 yıllık turnuvada ilk kez Manchester derbisi

İngiltere Federasyon Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren mücadelenin ardından Brighton & Hove Albion'ı penaltılarla 7-6 yenen Manchester United, finalde Manchester City ile karşılaşacak.



Wembley Stadı'nda oynanan turnuvanın ikinci yarı final maçında, bu organizasyonda 12 şampiyonluğu bulunan Manchester United ile kupayı ilk kez müzesini götürmeyi hedefleyen Brighton & Hove Albion karşılaştı.

152 YILLIK TURNUVADA İLK KEZ



Taraflar, normal süre ve uzatmalarda yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele, penaltılara gitti. Karşılaşmanın bu bölümünde rakibine 7-6 üstünlük kuran Manchester United, adını finale yazdırdı.



Manchester United ve Manchester City, 152 yıllık turnuva tarihinde ilk kez finalde karşı karşıya gelecek. Manchester kenti takımları United ile City arasındaki final maçı, 3 Haziran'da oynanacak.