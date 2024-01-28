FA Cup'ta olaylı derbi: Taraftarlar sahaya indi

FA Cup dördüncü turda West Brom ile Wolverhampton arasında oynanan "Black Country" derbisi olaylara sahne oldu.

Mücadelede Matheus Cunha'nın Wolves adına 78. dakikada kaydettiği 2. golün ardından tribünlerde gerginlik yaşandı.

Bazı taraftarlar aralarında kavga ederken bazıları ise sahaya girerek oyunu sabote etti.

Mücadele yaklaşık 30 dakikadan fazla bir süre zorunlu olarak durdurulduktan sonra devam etti.

65 YIL SONRA İLK KEZ

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Wolverhampton, yaklaşık 65 yıl sonra ilk kez West Brom deplasmanında gol yemeden kazandı.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton FA Cup'ta beşinci tura yükselmeyi başardı.