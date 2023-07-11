Fabio Borini, Sampdoria ile anlaştı

Serie B ekiplerinden Sampdoria, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini'yi kadrosuna kattı.



İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk temsilcisiyle kontrat süresi dolan 32 yaşındaki İtalyan oyuncuyla 2 sezonluk anlaşmaya varıldığı belirtildi.



2022-23 sezonunda Fatih Karagümrük forması ile lig ve kupada 31 maça çıkan Borini, 21 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.



Sampdoria, geçen sezon yine VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo'yu yaz transfer döneminde teknik direktörlüğe getirmişti.

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