Fabio Cannavaro kimdir? Fatih Karagümrük'ün gündeminde olan Fabio Cannavaro kaç yaşında ve nereli?

Fabio Cannavaro, 13 Eylül 1973 yılında Napoli'de doğan İtalyan eski futbolcudur.



İtalya'nın en kaliteli defans oyuncularından biri olan Cannavaro futbol hayatına Napoli'de başladı. Daha sonra Parma'ya transfer olan Cannavaro, buradaki başarılı performansıyla büyük takımların dikkatini çekti. Parma'dan Internazionale'e oradan da Juventus'a transfer oldu. 2010-2011 sezonu için Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El-Ehli ile anlaşmıştır.



Millî takımdaki takım arkadaşı Alessandro Nesta ile Dünya'nın en iyi ikili savunma oyuncularından kabul edilir. Millî formayı 1998, 2002 ve 2006 Dünya Kupaları'nda ve 2000, 2004 Avrupa Şampiyonalarında aralıksız giyen Cannavaro millî formayla 90 maça çıkma başarısını göstermiştir.



2006 yılında gösterdiği performans ile UEFA tarafından yılın futbolcusu seçilmiştir. Ayrıca Fabio Cannavaro bu ödülü alan 3. defans oyuncusudur.