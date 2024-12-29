Fabregas'tan Dele Alli'ye yardım eli: "Antrenmanlara çıkmaya başladı"

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Dele Alli, futbola dönmeye hazırlanıyor.

Son olarak Everton ile sözleşmesi biten ve Şubat 2023'ten bu yana herhangi bir resmi maça çıkmayan İngiliz oyuncu, Serie A ekibi Como ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

"YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, “Bizimle birlikte antrenman yapıyor, durumu iyi. Bu, kulübün bir isteğiydi. Belki önümüzdeki hafta bir kısmını ayrı, bir kısmını da bizimle yapacağı bir program uygulayabilir. Şu an itibarıyla burada sadece antrenman yapmak için bulunuyor ve biz de ona biraz formunu bulması ve olumlu hisler kazanması için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Harika bir oyuncuydu, onunla birçok kez karşılaştım. Kendini yeniden bulmasına yardım edebilirsem, bunu memnuniyetle yaparım.” diye konuştu.