Fabricio Diaz kimdir? Fenerbahçe ile adı anılan Fabricio Diaz kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Fabricio Díaz Badaracco, 3 Şubat 2003 doğumlu, Uruguaylı profesyonel futbolcudur ve orta saha pozisyonunda Liverpool Montevideo takımında oynamaktadır.



Díaz, Liverpool Montevideo'nun gençlik akademisinden mezun olmuştur. İlk profesyonel maçına kulüp için 2 Şubat 2020'de Nacional'a karşı 4-2'lik galibiyetle çıkmıştır. Bu maçta 120 dakika boyunca sahada kalmış ve takımının dördüncü golünü atmıştır.



Aynı ay içinde lig ve kıtasal müsabakalarda da debut yapmıştır, sırasıyla Plaza Colonia'ya 1-0 ve Llaneros de Guanare'ye 2-0 galip gelmiştir.



Díaz, Uruguay genç milli takımının bir üyesidir. 22 Mart 2022'de, COVID-19 testi pozitif çıkan Matías Vecino'nun yerine ilk kez A milli takım için çağrılmıştır. 21 Ekim 2022'de ise 2022 FIFA Dünya Kupası için Uruguay'ın 55 kişilik ön eleme kadrosuna dahil edilmiştir.



Ayrıca, 2023 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanan Uruguay tarafının kaptanlığını yapmıştır. Bu turnuva Arjantin'de düzenlenmiştir.