Fabrizio Romano kimdir? Transfer haberleriyle ünlenen Fabrizio Romano kaç yaşında ve nereli?

Fabrizio Romano, 21 Şubat 1993 doğumlu bir İtalyan futbol gazetecisidir. Sky Sport Italy için çalıştı ve futbol transfer haberleri için en bilgili ve güvenilir kaynaklardan biri olarak kabul ediliyor.



Fabrizio Romano, İtalyan spor gazetesi Calciomercato'nun eski bir yazarıdır ve daha sonra Transfermarkt'ta çalışmaya başlamıştır.

Kendisi aynı zamanda The Guardian gazetesi için de transferler ve futbol haberleri hakkında yazılar yazmaktadır.