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Fabrizio Romano kimdir? Transfer haberleriyle ünlenen Fabrizio Romano kaç yaşında ve nereli?

Fabrizio Romano, sosyal medyada birçok futbolsever tarafından sorgulanan ve merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili, sosyal medyada transfer iddialarında bulunan Fabrizio Romano'nun hayatı araştırılıyor. Peki, Fabrizio Romano kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fabrizio Romano kimdir? Transfer haberleriyle ünlenen Fabrizio Romano kaç yaşında ve nereli?

Fabrizio Romano, 21 Şubat 1993 doğumlu bir İtalyan gazetecisidir. Sky Sport Italy için çalıştı ve futbol transfer haberleri için en bilgili ve güvenilir kaynaklardan biri olarak kabul ediliyor.

Fabrizio Romano, İtalyan spor gazetesi Calciomercato'nun eski bir yazarıdır ve daha sonra Transfermarkt'ta çalışmaya başlamıştır.

Kendisi aynı zamanda The Guardian gazetesi için de transferler ve futbol haberleri hakkında yazılar yazmaktadır.

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