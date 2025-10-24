FA'den Vitor Pereira'ya para cezası

YARDIMCISI ÖZÜR DİLEMİŞTİ



57 yaşındaki teknik direktör gördüğü kırmızı kart sebebiyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılamadı. Vekaleten basın toplantısına katılan Pereira'nın yardımcısı Luis Miguel ise Portekizli teknik adam adına özür dilemişti. Miguel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Top orada olduğu için topa vurdu. Bazen pet şişeye de vurabilirsiniz. Bir an kendimizi kaybettik. Özür dilerim."



"BEN DUYGUSAL BİR ADAMIM"



Vitor Pereira da olayın üzerinden geçen iki haftanın sonunda biz özür mesajı yayımlamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolun duygusal bir oyun olduğunu biliyorum. Ben de duygusal bir adamım. Topa vurdum ama bir daha bunun asla olmayacağı yönünde söz verebilirim. Özür dilerim." demişti.

