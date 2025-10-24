FA'den Vitor Pereira'ya para cezası
İngiltere Futbol Birliği (FA), Wolves Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya para cezası verildiğini açıklandı.
2015-2016 ve 2021/2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, teknik direktörlük kariyerine Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ta devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon kulübü kümede tutarak büyük bir başarıya imza atan Portekizli hoca için işler bu sezon yolunda gitmiyor.
Şu ana kadar Premier Lig'de çıktığı 8 maçta galibiyet alamayan Pereira'nın ekibi, 2 puanla ligin son sırasında bulunuyor.
İşleri yoluna koymaya çalışan Portekizli teknik adam, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Brighton&Hove Albion karşılaşmasında yaptığı hareket sebebiyle İngiltere Futbol Birliği'nden (FA) 15.000 pound ceza aldı.
SAHAYA TOP ATMIŞTI
Mücadelenin 19. dakikada takımının serbest vuruş kazandığı kanısında olan Pereira, hakem Jarred Gillett'in faulu vermemesi üzerine sinirlenmiş ve saha kenarında bulunan topa vurup oyun alanının içine göndermişti.
Gillett, tecrübeli teknik adamın bu hareketini kırmızı kartla cezalandırmıştı.
YARDIMCISI ÖZÜR DİLEMİŞTİ
57 yaşındaki teknik direktör gördüğü kırmızı kart sebebiyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılamadı. Vekaleten basın toplantısına katılan Pereira'nın yardımcısı Luis Miguel ise Portekizli teknik adam adına özür dilemişti. Miguel, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Top orada olduğu için topa vurdu. Bazen pet şişeye de vurabilirsiniz. Bir an kendimizi kaybettik. Özür dilerim."
"BEN DUYGUSAL BİR ADAMIM"
Vitor Pereira da olayın üzerinden geçen iki haftanın sonunda biz özür mesajı yayımlamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolun duygusal bir oyun olduğunu biliyorum. Ben de duygusal bir adamım. Topa vurdum ama bir daha bunun asla olmayacağı yönünde söz verebilirim. Özür dilerim." demişti.
