"Fareler gibi ayrıldılar, siz zaten lekeliydiniz" Mauro Icardi'den zehir zemberek sözler
17.12.2025 21:00
Son Güncelleme: 17.12.2025 21:02
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağır ifadeler kullandı.
İşte Icardi'nin paylaşımında yer alan sözler:
“SORUN HİÇBİR ZAMAN BEN DEĞİLDİM”
"Zarar vermek için birlikte çalışıyorlardı, gürültünün onları koruduğuna ikna olmuşlardı. Bugün ise ilk kimin kurtulacağını görmek için yarışıyorlar. Sorun hiçbir zaman ben değildim. Sorun, gerçek kendi başına yürümeye başladığında suçlayacak kimselerinin kalmamasıydı. Ben yoluma devam ettim. Siz ise arkada kaldınız, artık savunulamayacak yalanları sürdürmek için birbirinizle kavga ettiniz.
Mauro Icardi'nin paylaşımı.
“GERÇEK, ONLARI FARELER GİBİ AYIRDI”
Çünkü son hep aynıdır: Sahteler birbirini yiyip bitirir. Kimse tek bir kelime etmeden onları düşerken izlemekten daha mükemmel bir adalet yoktur. Ve gerçek ortaya çıktığında ne grupları ne söylemleri ne de cesaretleri kaldı. Birlikteyken güçlü olduklarını sandılar. Gerçek, onları fareler gibi ayırdı. Tek başınıza kurtulma sırası gelene kadar birbirinizi savunuyordunuz... Konuşurken büyüdüler ama kanıtlama vakti gelince küçüldüler.
“BİRBİRİNİZİ İHBAR EDİYORSUNUZ”
Ben tartışmadım. Aslan sırtlanlarla tartışmaz, onların kendi aralarında kavga etmesine izin verir. Ve ne tuhaf ki... Şimdi birbirinizi ihbar ediyorsunuz. 'Takım' olmaktan 'başının çaresine bak' moduna geçtiniz. Suç ortaklığından sanıklığa... Birlikte bağırmaktan sessizce birbirini parmakla göstermeye…
“SİZ ZATEN LEKELİYDİNİZ”
Sizi kirletmeme gerek kalmadı. Siz zaten lekeliydiniz. Bana saldırırken, kendi sonunuzu imzaladınız.
Ben sadece izledim... ve bu sonu alkışladım."