"Fareler gibi ayrıldılar, siz zaten lekeliydiniz" Mauro Icardi'den zehir zemberek sözler

“GERÇEK, ONLARI FARELER GİBİ AYIRDI”

Çünkü son hep aynıdır: Sahteler birbirini yiyip bitirir. Kimse tek bir kelime etmeden onları düşerken izlemekten daha mükemmel bir adalet yoktur. Ve gerçek ortaya çıktığında ne grupları ne söylemleri ne de cesaretleri kaldı. Birlikteyken güçlü olduklarını sandılar. Gerçek, onları fareler gibi ayırdı. Tek başınıza kurtulma sırası gelene kadar birbirinizi savunuyordunuz... Konuşurken büyüdüler ama kanıtlama vakti gelince küçüldüler.

“BİRBİRİNİZİ İHBAR EDİYORSUNUZ”

Ben tartışmadım. Aslan sırtlanlarla tartışmaz, onların kendi aralarında kavga etmesine izin verir. Ve ne tuhaf ki... Şimdi birbirinizi ihbar ediyorsunuz. 'Takım' olmaktan 'başının çaresine bak' moduna geçtiniz. Suç ortaklığından sanıklığa... Birlikte bağırmaktan sessizce birbirini parmakla göstermeye…

“SİZ ZATEN LEKELİYDİNİZ”

Sizi kirletmeme gerek kalmadı. Siz zaten lekeliydiniz. Bana saldırırken, kendi sonunuzu imzaladınız.

Ben sadece izledim... ve bu sonu alkışladım."