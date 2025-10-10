Faroe Adaları - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Faroe Adaları - Çekya maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Çekya zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Faroe Adaları - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



FAROE ADALARI - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Faroe Adaları - Çekya karşı karşıya geliyor. Torshavn'da, Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak mücadele 12 Ekim Pazar günü saat 19.00’da başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

